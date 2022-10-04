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Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları başladı! İşte başvuru ekranı ve ücretleri

Adalet Bakanlığı sınavları için başvurular başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre başvurular 4 Ekim 2022 Salı günü alınmaya başladı. Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat sınavları için başvurular bugün alınmaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar detayları merak ediyor. Başvuru hakkında tüm detaylar haberimizde.

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  • ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU EKRANI: 2022 Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    Kasım ayında gerçekleşecek Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları bugün başladı. Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla yapılacak. 4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Söz konusu sınav öncesi adaylar "Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları hakkında tüm merak edilenler ve başvuru ekranı...
  • ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU EKRANI: 2022 Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU TARİHLERİ

    Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat oturumları için başvurular 4 Ekim 2022 Salı günü itibariyle alınmaya başladı. Başvuru ücreti sürecin başlamasıyla birlikte ortaya çıkacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler.

    4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.
  • ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU EKRANI: 2022 Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

    Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat oturumları ÖSYM tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar sınavlara katılmaya hak kazanacaklar.
  • ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU EKRANI: 2022 Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), 26 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde, 4 oturumda uygulanacaktır.

    2022-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvurularının Alınması

    ADALET BAKANLIĞI SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
  • ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU EKRANI: 2022 Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

     

    ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 310,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 620,00 TL’dir.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

     

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