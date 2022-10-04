Kasım ayında gerçekleşecek Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları bugün başladı. Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla yapılacak. 4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Söz konusu sınav öncesi adaylar "Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları hakkında tüm merak edilenler ve başvuru ekranı...