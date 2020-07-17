Adalet Dergisi 'Kovid-19' özel sayısı ile çıktı

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kaleme aldığı takdim yazısında salgın sürecinin sosyal politikalar, ekonomi, felsefe ve sosyoloji açısından olduğu kadar hukuk açısından da ele alınması gerekliliğini vurguladı. Bakan Gül "Kovid 19 salgını devletlerin rollerinin, birey-toplum ve birey-devlet ilişkilerinin yeniden ele alınmasını, yeni fikirlerin, koşulların, önceliklerin belirlenmesi gerektiğini göstermiştir" ifadesini kullandı.

GÜL: ADALETİN KAPANMASINA MÜSAADE ETMEDİK

Adalet Bakanlığı'nın salgın sürecinde gereken tüm tedbirleri aldığına dikkati çeken Bakan Gül "Uygulamaya aldığımız alternatif çözümlerimiz, tam bir kapanma dönemi yaşadığımız günlerde adaletin kendisini kapatmasına müsaade etmemiştir" dedi. Bakan Gül takdim yazısında, “Adalet Dergisi’nin yeni sayısını okurlarımızın istifadesine sunmanın, diğer yandan da salgın sürecini hukuki açıdan ele alan özel bir dosya hazırlamanın mutluluğunu taşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ONLİNE ERİŞİM

Derginin yeni sayısında anayasa hukuku, ceza hukuku, imar hukuku, siyasi partiler hukuku, Türk hukuk tarihi, insan hakları hukuku, iş hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku alanlarında makaleler yanında eski edebiyat metinlerinde cezaevi personeli ve hükümlü ilişkilerini inceleyen bir yazıya da yer verildi. Derginin bu özel sayısına www.adaletdergisi.adalet.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

1873’DEN BERİ YAYIMLANIYOR

Öte yandan, Genel Yayın Yönetmenliği Murat Erol’un yaptığı Adalet Dergisi'nin 1873 yılından bugüne kadar tüm arşivinin derleme çalışması tamamlandı. Derginin internet sitesinde (www.adaletdergisi.adalet.gov.tr) bu arşivin hali hazırda ilk yüzyılı açık erişim olarak meraklıların ilgisine sunuldu. Dergi arşivinin diğer kısmı ise önümüzde süreçte düzenlemelerin ardından erişime açılacak. 62-63. sayılarından itibaren hakemli olarak yayımlanan dergi, yılda iki kez basılıyor.