AA

Genel Kurul görüşmelerinin ikinci turunda, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2021 yıl bütçeleri ile 2019 yılı kesin hesapları ele alındı.

Görüşmelerde şahsı adına söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, partisinin 18 yılda milletin ve devletin önünü açacak birçok hayırlı hizmet gerçekleştirdiğini söyledi.

Muhalefeti, Türkiye için övünülecek hizmetlerin hayata geçirilmesinde birlikte hareket etmeye çağıran Yağcı, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhur İttifakı olarak, dünyada hiçbir ülkenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye Türkiye'mizin hakkını da yedirmeden hedeflerimize yürümeyi sürdürüyoruz. Demokrasiye, adalete, insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletinin gereklerine ve ülkemizin gelecek ideallerine yürekten bağlıyız." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; konuşmaların tamamlanmasının ardından Adalet, Hazine ve Maliye, Milli Savunma bakanlıkları ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.