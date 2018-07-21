Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde yargı teşkilatının emanet edileceği isimler belli oldu. Bakanlıktan hakim kökenli Müsteşar Selahaddin Menteş ve Müsteşar Yardımcısı Cengiz Öner bakan yardımcısı oldu. Avukat kökenli olan ve 26. Dönem AK Parti Milletvekilleri Yıldız Seferinoğlu ve Hilmi Bilgin de Bakan Yardımcısı olarak yeni dönemde yargı teşkilatına hizmet edecek.



Habertürk muhabiri Fevzi Çakır'ın haberine göre, Abdulhamit Gül’ün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan tarafından yeniden Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından yargı teşkilatının merakla beklediği diğer atamalar da belli oldu. 4 isim bakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu isimler şöyle;



SELAHADİN MENTEŞ: 3 Ekim 1970’te Malatya’ da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı.

2006 yılında Diyarbakır’da özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’nde üye hâkim olarak görev yaptı. 2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı oldu. 2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. 2013 yılında Ankara Adliyesine atandı. 2014 Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında müsteşar yardımcılığı, Mayıs 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 18 Ekim 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarı olarak atanan Menteş evli ve iki çocuk babası.

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