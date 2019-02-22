Adalı, Cansız'dan intikamını alabilecek mi?

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 11. bölümü de birbirinden çarpıcı gelişmelere ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Kadir’in başına silah dayayan Adem’i Haydar’ın yaralayıp, etkisiz hale getirdiği, Adalı’nın, Zeynep’in Veli konusunda yalan söylediğini öğrendiği, onu gizlice takip ederek Veli’yle karşı karşıya geldiği, Cansız’ın Kadir’in babasının olduğu ortaya çıktığı ve bölüm finalinde de; Adalı’nın, karısının ve kızının da öldüğü canlı bomba saldırısı emrini Cansız’ın verdiğini öğrendiği bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine gözlerini kırpmadan izledi



SOSYAL MEDYA #SEVDİĞİMİÇİN DEDİ!



‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 74 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #sevdiğimiçin etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 17 saat 55 dakika, dünyada ise 2 saat 55 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 11. bölümüyle; ABC1’de yüzde 5.10 rating ve yüzde 11.01 izlenme payı, AB’de yüzde 4.88 rating ve yüzde 11.78 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.48 rating ve yüzde 7.71 izlenme payı elde etti.

Kadir’in başına silah dayayan Adem’i, Haydar yaraladı ve etkisiz hale getirdi. Adem hastaneye kaldırıldı.

ZEYNEP’İN YALANI ORTAYA ÇIKTI!



Aylin, yakın bir zamanda Veli’yle görüştüklerini ağzından kaçırdı. Zeynep bunu inkar etse de Kadir, Zeynep’in tavırlarından şüphelendi ve onu gizice takip etti. Veli ile Zeynep’i karşı karşıya gören Kadir büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adalı, Zeynep gittikten sonra Veli’yle yumruk yumruğa hesaplaşmak istedi ama adamlarını geçip, ona ulaşamadı. Zeynep’le de aralarında da çok büyük bir kriz çıktı. Zeynep, Kadir’in evinden ayrıldı.



KEREM-CEMRE AŞKI BÜYÜK BİR KRİZE GİRDİ!



Kerem ve Cemre aşkı doludizgin devam ederken Cemre, Kerem’le aralarını açmaya çalışan Meral ve Demir’in eline büyük bir koz verdi. Kerem, Demir’den hayalini kurduğu dükkanın parasını Cemre’nin verdiğini öğrendi. Demir’in de kışkırtması ile Kerem, Cemre’ye kırıcı sözler sarf etti ve aşkları büyük krizin içine girdi.



ADALI, BOMBALI SALDIRIYI ORGANİZE EDENLERİN İZİNİ BULDU!



Kadir, karısının ve kızının da öldüğü canlı bomba saldırısıyla ilgili tüm dosyaları, belgeleri inceledi ve bir ipucu buldu. Adalı adım adım iz sürdü ve saldırıyı organize edenleri hücre evinde kıstırdı.

Cansız, Veli’yi görüşmeye çağırdı. Cansız’ın hala ölüm tehdidi altında olan Veli’nin onu beklerken ‘Gel bakalım Kadir’in babası’ sözleriyle, Cansız’ın Kadir’in babası olduğu da ortaya çıktı. Bölüm finalinde; Adalı hücre evini bastı. Saldırıyı organize edenlerden birinden, en tepedeki ismin Cansız olduğunu öğrendi ve oradakilere Cansız’ın peşine düşeceğini söyleyip, öfkeyle dışarı çıktı.Adalı, Cansız’ı bulup intikamını alabilecek mi? Kadir, Zeynep’i affedecek mi? Asiye’nin Kadir’in annesi olduğunu anlayan, babasının da yaşadığını öğrenen Zeynep bu gerçeği açıklayacak mı? Veli ile Zeynep arasında neler olacak? Cemre ve Kerem aşkı bitecek mi? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

EYVALLAH / LEVENT GÜMÜ

YALNIZ YAŞAYACAĞIM

YALAN SÖYLEDİN BANA

KADİR, VELİ'NİN KARŞISINA ÇIKIYOR

"BENİ VURACAK MIYDIN ADEM?"



‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!