Adalı, Cansız'dan intikamını alabilecek mi?

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 11. bölümü de birbirinden çarpıcı gelişmelere ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Kadir’in başına silah dayayan Adem’i Haydar’ın yaralayıp, etkisiz hale getirdiği, Adalı’nın, Zeynep’in Veli konusunda yalan söylediğini öğrendiği, onu gizlice takip ederek Veli’yle karşı karşıya geldiği, Cansız’ın Kadir’in babasının olduğu ortaya çıktığı ve bölüm finalinde de; Adalı’nın, karısının ve kızının da öldüğü canlı bomba saldırısı emrini Cansız’ın verdiğini öğrendiği bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine gözlerini kırpmadan izledi
SOSYAL MEDYA #SEVDİĞİMİÇİN DEDİ!
‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 74 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #sevdiğimiçin etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 17 saat 55 dakika, dünyada ise 2 saat 55 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 11. bölümüyle; ABC1’de yüzde 5.10 rating ve yüzde 11.01 izlenme payı, AB’de yüzde 4.88 rating ve yüzde 11.78 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.48 rating ve yüzde 7.71 izlenme payı elde etti.
ZEYNEP’İN YALANI ORTAYA ÇIKTI!
Aylin, yakın bir zamanda Veli’yle görüştüklerini ağzından kaçırdı. Zeynep bunu inkar etse de Kadir, Zeynep’in tavırlarından şüphelendi ve onu gizice takip etti. Veli ile Zeynep’i karşı karşıya gören Kadir büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Adalı, Zeynep gittikten sonra Veli’yle yumruk yumruğa hesaplaşmak istedi ama adamlarını geçip, ona ulaşamadı. Zeynep’le de aralarında da çok büyük bir kriz çıktı. Zeynep, Kadir’in evinden ayrıldı.
KEREM-CEMRE AŞKI BÜYÜK BİR KRİZE GİRDİ!
Kerem ve Cemre aşkı doludizgin devam ederken Cemre, Kerem’le aralarını açmaya çalışan Meral ve Demir’in eline büyük bir koz verdi. Kerem, Demir’den hayalini kurduğu dükkanın parasını Cemre’nin verdiğini öğrendi. Demir’in de kışkırtması ile Kerem, Cemre’ye kırıcı sözler sarf etti ve aşkları büyük krizin içine girdi.
ADALI, BOMBALI SALDIRIYI ORGANİZE EDENLERİN İZİNİ BULDU!
Kadir, karısının ve kızının da öldüğü canlı bomba saldırısıyla ilgili tüm dosyaları, belgeleri inceledi ve bir ipucu buldu. Adalı adım adım iz sürdü ve saldırıyı organize edenleri hücre evinde kıstırdı.
EYVALLAH / LEVENT GÜMÜ
YALNIZ YAŞAYACAĞIM
YALAN SÖYLEDİN BANA
KADİR, VELİ'NİN KARŞISINA ÇIKIYOR
"BENİ VURACAK MIYDIN ADEM?"
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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