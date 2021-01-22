17 kişilik servis minibüsünde 34 işçi taşıyan sürücüye 16 bin 316 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.Ekipler, merkez Seyhan ilçesi D-400 kara yolundaki denetimde durdurdukları 17 yolcu kapasiteli 33 MA 7683 plakalı minibüste 34 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi.Kural ihlalleri nedeniyle 16 bin 316 lira ceza yazılan Suriyeli şoför Ali Delli'nin aday sürücü ehliyeti iptal, minibüs de trafikten 15 gün men edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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