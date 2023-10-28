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        Haberler Gündem ADANA 29 EKİM ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ | 28-29 Ekim Adana'ya hangi şarkıcılar geliyor? Adana Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserleri

        Adana konserleri nerede, kimler gelecek? İşte Adana 29 Ekim etkinlik takvimi

        Tüm yurtta büyük coşku içinde kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ülke genelinde düzenlenen etkinlikler ve konserler ilgi çekerken Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri 100'üncü yıla özel 29 Ekim konserlerini yayımladı. Bu kapsamda; "Adana konserleri nerede, kimler gelecek?" soruları yanıtını arıyor. İşte Adana 29 Ekim etkinlik takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:30
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinlik ve konserler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıyla ve özlemle anılacağı etkinlikler ülke genelinde düzenlenecek. Adana 29 Ekim etkinlikleri kapsamında birçok sanatçı konser verecek. İşte Adana 29 Ekim 2023 etkinlik ve konser takvimi...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        ADANA BELEDİYESİ 29 EKİM ETKİNLİK TAKVİMİ

        100. Yıl Cumhuriyet Konserleri ile Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşıyor.

        Ozan Doğulu Dj Performans & Melek Mosso

        Saat: 20.00

        Yer: Uğur Mumcu Meydanı

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        SEYHAN BELEDİYESİ 19.23'TE HERKESİ MEYDANA BEKLİYOR

        Seyhan sakinleri, 19.23'te Seyhan Meydanı'nda Emir Can İğrek konserine gidebilir.

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        YÜREĞİR BELEDİYESİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK

        28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Yüreğir Millet Bahçesi'nde başlayacak Çocuk Şenliği 16.00'ya kadar devam edecek. Bando Gösterisi, Palyaço, Balon Show, Örümcek Adam, Sihirbaz, Bubble Show, Lastik Adam, 7 Cüceler, Akrobasi, Robot Gösterimi, Papağan Show ve yüz boyama etkinlikleri ile çocuklar doyasıya eğlenecek. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar sunulacak.

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        28-29 Ekim'de Adana Şehir Hastanesi karşısı ormanlık alanda yapılacak 'Süper Enduro Festivali'nde motorcuların kıyasıya yarışı nefes kesecek.

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        29 Ekim Pazar günü saat 13.00'de Yüreğir Belediyesi Gastronomi Mutfağı'nda Genç Şefler Sıfır Atık Mutfak Yarışması düzenlenecek. Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri hünerlerini sergileyecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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