ADANA 29 EKİM ETKİNLİK VE KONSERLERİ | 29 Ekim Adana Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserlerinde hangi şarkıcılar var?

ADANA 29 EKİM ETKİNLİK VE KONSERLERİ | 29 Ekim Adana Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserlerinde hangi şarkıcılar var?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinlik ve konserler için geri sayım devam ediyor. Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıyla ve özlemle anılacağı etkinlikler ülke genelinde düzenlenecek. Adana 29 Ekim etkinlikleri kapsamında birçok sanatçı ücretsiz konser verecek. İşte Adana 29 Ekim 2023 etkinlik ve konser takvimi...