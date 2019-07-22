Adana Basketbol'da transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, WNBA tecrübesine sahip 25 yaşındaki oyuncu gelecek sezon sonuna kadar Akdeniz ekibinin formasını giyecek.
Gard pozisyonda oynayan 1,88 metre boyundaki kadın basketbolcu, en son Phoenix Mercury takımında görev aldı.
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