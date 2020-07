Adana bayram namazı saati 2020

Adana bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2020 il il bayram namazı saatlerini duyurdu. İstanbul bayram namazı saati 06:33:00 olarak belirlenirken Ankara'da bayram namazı saati 06:19:00 olarak açıklandı. İşte merak edilen Adana Kurban Bayram namazı saati

ADANA BAYRAM NAMAZ SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Adana bayram namazı saati şöyle: 06:15:00

İL İL BAYRAM NAMAZ SAATLERİ 2020

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

Bayram namazları ikişer rek’attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek’atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek’atte Sübhâneke’den sonra Fâti- ha’dan evvel; üçü de ikinci rek’atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek’atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

Teşrik tekbîri şöyledir:

Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd. Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun farzın selamından sonra hemen okumaları vaciptir.

TEŞRİK TEDBİRLERİ NEDİR?

Kurban bayramının bir gün öncesi olan “Arefe” gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selamdan sonra birer defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Buna “TeşrikTekbiri” denir.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri:

Teşrîk tekbiri "AllāhüekberAllāhüekber lâ ilâhe illallāhüvallāhüekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd" şeklindedir.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana 06.15, Adıyaman 06.01, Afyon 06.31, Ağrı 05.39, Aksaray 06.17, Amasya 06.06, Ankara 06.19, Antalya 06.33, Ardahan 05.38, Artvin 05.41, Aydın 06.43, Balıkesir 06.40, Bartın 06.18, Batman 05.50, Bayburt 05.49, Bilecik 06.30, Bingöl 05.51, Bitlis 05.45, Bolu 06.23, Burdur 06.34, Bursa 06.34, Çanakkale 06.45, Çankırı 06.15, Çorum 06.10, Denizli 06.38, Diyarbakır 05.53, Düzce 06.24, Edirne 06.41, Elazığ 05.56, Erzincan 05.53, Erzurum 05.46, Eskişehir 06.29, Gaziantep 06.06, Giresun 05.55, Gümüşhane 05.52, Hakkari 05.40, Hatay 06.13, Iğdır 05.35, Isparta 06.32, İstanbul 06.33, İzmir 06.45, Kahramanmaraş 06.07, Karabük 06.18, Karaman 06.23, Kars 05.37, Kastamonu 06.13, Kayseri 06.11, Kırıkkale 06.17, Kırklareli 06.38, Kırşehir 06.15, Kilis 06.08, Kocaeli 06.29, Konya 06.24, Kütahya 06.32, Malatya 06.00, Manisa 06.43, Mardin 05.52, Mersin 06.18, Muğla 06.42 Muş 05.47, Nevşehir 06.14, Niğde 06.16, Ordu 05.57, Osmaniye 06.11, Rize 05.47, Sakarya 06.27, Samsun 06.03, Siirt 05.47, Sinop 06.06, Sivas 06.03, Şanlıurfa 06.00, Şırnak 05.45, Tekirdağ 06.39, Tokat 06.04, Trabzon 05.50, Tunceli 05.54, Uşak 06.35, Van 05.40, Yalova 06.32, Yozgat 06.12, Zonguldak 06.21."