ADANA - Ceyhan'da rüşvet operasyonu

Polis ekipleri, Belediye binasında arama yaptı.Eski CHP'li Belediye Başkanı Aydar’ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK),mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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