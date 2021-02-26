Adana Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Adana'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Adana cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 26 Şubat Diyanet Adana Cuma namaz saati ve Adana haftalık namaz vakitleri

26 ŞUBAT 2021 ADANA CUMA NAMAZI SAATİ

26 Şubat 2021 Adana Cuma namazı saati: 12:57

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26 Şubat 2021 Cuma 05:48 07:07 12:57 16:05 18:36 19:51 27 Şubat 2021 Cumartesi 05:46 07:06 12:56 16:06 18:37 19:52 28 Şubat 2021 Pazar 05:45 07:04 12:56 16:07 18:38 19:53 01 Mart 2021 Pazartesi 05:44 07:03 12:56 16:07 18:39 19:54 02 Mart 2021 Salı 05:42 07:01 12:56 16:08 18:40 19:54 03 Mart 2021 Çarşamba 05:41 07:00 12:56 16:09 18:41 19:55 04 Mart 2021 Perşembe 05:40 06:59 12:55 16:09 18:42 19:56



CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).