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Adana Cuma namazı saati: 16 Kasım Adana Cuma saati kaçta?

Adana Cuma namazı saati Diyanet İşleri tarafından belirlendi. Adanalılar okunacak öğle ezanıyla birlikte camilere akın edecek ve Cuma namazlarını kılacaklar. Namaz öncesi Adana Cuma namazı saati araştırılıyor. İşte Diyanet takviminde 16 Kasım Adana Cuma saati

16.11.2018 - 11:09 | Güncelleme:

Adana Cuma namazı saati Adana il genelindeki cami ve mescitlerde Cuma namazı kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde Adana Cuma namazı saatini ilan etti. İşte 16 Kasım Adana Cuma namazı saati...

ADANA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana Cuma namazı saat 12.29'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Adana haftalık namaz vakitleri...

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Kasım 2018 Cuma 05:48 07:11 12:29 15:13 17:36 18:54
17 Kasım 2018 Cumartesi 05:49 07:12 12:30 15:12 17:35 18:53
18 Kasım 2018 Pazar 05:50 07:13 12:30 15:12 17:35 18:53
19 Kasım 2018 Pazartesi 05:51 07:14 12:30 15:11 17:34 18:52
20 Kasım 2018 Salı 05:52 07:15 12:30 15:11 17:34 18:52
21 Kasım 2018 Çarşamba 05:52 07:16 12:30 15:10 17:33 18:51
22 Kasım 2018 Perşembe 05:53 07:17 12:31 15:10 17:32 18:51

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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