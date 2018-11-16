Adana Cuma namazı saati Adana il genelindeki cami ve mescitlerde Cuma namazı kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde Adana Cuma namazı saatini ilan etti. İşte 16 Kasım Adana Cuma namazı saati...
ADANA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Adana Cuma namazı saat 12.29'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Adana haftalık namaz vakitleri...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Kasım 2018 Cuma
|05:48
|07:11
|12:29
|15:13
|17:36
|18:54
|17 Kasım 2018 Cumartesi
|05:49
|07:12
|12:30
|15:12
|17:35
|18:53
|18 Kasım 2018 Pazar
|05:50
|07:13
|12:30
|15:12
|17:35
|18:53
|19 Kasım 2018 Pazartesi
|05:51
|07:14
|12:30
|15:11
|17:34
|18:52
|20 Kasım 2018 Salı
|05:52
|07:15
|12:30
|15:11
|17:34
|18:52
|21 Kasım 2018 Çarşamba
|05:52
|07:16
|12:30
|15:10
|17:33
|18:51
|22 Kasım 2018 Perşembe
|05:53
|07:17
|12:31
|15:10
|17:32
|18:51
CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).