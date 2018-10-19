Adana Cuma namazı saati 19 Ekim 2018 Cuma günü Adana il genelindeki cami ve mescitlerde Cuma namazı kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana Cuma namazı saati tespit edildi. Peki; Adana Cuma namazı saat kaçta? İşte 19 Ekim 2018 Cuma namazı saati...

ADANA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana Cuma namazı ve Adana namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Öğle namazı vaktinde kılınan Cuma namazı öncesi Adana il genelinde cami ve mescitlerde gerekli hazırlıklar yapıldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Adana haftalık namaz vaktleri...

Adana Cuma saati 19 Ekim 2018: 12.30

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19 Ekim 2018 Cuma 05:23 06:43 12:30 15:35 18:05 19:19 20 Ekim 2018 Cumartesi 05:24 06:44 12:30 15:34 18:04 19:18 21 Ekim 2018 Pazar 05:25 06:45 12:29 15:33 18:02 19:17 22 Ekim 2018 Pazartesi 05:26 06:45 12:29 15:32 18:01 19:16 23 Ekim 2018 Salı 05:27 06:46 12:29 15:31 18:00 19:15 24 Ekim 2018 Çarşamba 05:28 06:47 12:29 15:30 17:59 19:13 25 Ekim 2018 Perşembe 05:28 06:48 12:29 15:29 17:57 19:12

Öte yandan; "Cuma ve bayram namazlarına geç gelen bir kimse, imam selam verdikten sonra kılmadığı rekatları nasıl kılmalıdır?" sorusu inananlar tarafından sıklıkla soruluyor.

İşte merak edilen soruya Diyanet'in cevabı:

Cuma namazına imam selâm vermeden önce yetişen kimse cuma namazına yetişmiş olur. Bu kişi imamın selâm vermesinden sonra namazını kendisi tamamlar. İmamın selamından sonra camiye gelen kimse, Cuma namazını değil öğle namazını kılar (Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’, Beyrut, 1982, I, 267).

Buna göre Cuma namazının bir rekâtına yetişen kişi imamın selamından sonra, ayağa kalkarak bir rekât daha kılar ve selam verir. Kendi başına kıldığı bu rekâtta da besmele, Fatiha ve zammı sure okur. İmama teşehhüdde yetişmiş olan imamın selamından sonra ayağa kalkar ve iki rekât kılarak selam verir. Böylece cuma namazını tamamlamış olur.

Malikî ve Şâfiîlere göre ise, cumaya yetişmiş sayılabilmek için en az bir rekâtı imamla birlikte kılmak gerekir. Buna göre, imam ikinci rekâtın rükûundan doğrulduktan sonra yetişerek uyan kimse, namazını öğle namazı olarak dörde tamamlar

(Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, Dâru’l-Fikr, Beyrut, ts. , I, 296; Haraşî, Şerh, Beyrut, ts. , II, 84).

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