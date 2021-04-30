Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve Adana Cuma vakti araştırılıyor. Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağında camilerde namaz kılınacağının açıklanması üzerine Adana cuma namazı saati araştırmaları çoğaldı. 30 Nisan Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar Adana Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve Adana Cuma namazı saati

ADANA CUMA SAATİ - 30 NİSAN

30 Nisan Adana Cuma saati: 12.41

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30 Nisan 2021 Cuma 04:09 05:39 12:41 16:26 19:33 20:57 01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:07 05:38 12:41 16:26 19:34 20:58 02 Mayıs 2021 Pazar 04:06 05:36 12:41 16:27 19:35 20:59 03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:04 05:35 12:41 16:27 19:36 21:01 04 Mayıs 2021 Salı 04:03 05:34 12:41 16:27 19:37 21:02 05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:01 05:33 12:40 16:27 19:38 21:03 06 Mayıs 2021 Perşembe 04:00 05:32 12:40 16:27 19:39 21:04



TAM KAPANMA YASAĞINDA CAMİLERDE NAMAZ KILINABİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” ifadeleri kullanıldı.