Adana Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Öte yanda bu haftanın Cuma hutbesi de belli oldu. Müminler öğle ezanıyla birlikte camilerde Cuma namazlarını eda edecekler. İşte Diyanet takviminde 31 Ağustos Adana Cuma namazı saati...

ADANA CUMA SAATİ - 31 AĞUSTOS

Cuma namazı öğle ezanının okunmasıyla birlikte camilerde cemaatle kılınıyor. Dolayısıyla Cuma günü öğle ezanı saatiyle Cuma namazı saati aynı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz saatlerine göre;

Adana Cuma saati - 31 Ağustos: 12.45

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 31 Ağustos 2018 Cuma 04:37 06:01 12:45 16:23 19:17 20:36 01 Eylül 2018 Cumartesi 04:38 06:02 12:45 16:22 19:16 20:34 02 Eylül 2018 Pazar 04:39 06:03 12:45 16:21 19:14 20:32 03 Eylül 2018 Pazartesi 04:41 06:04 12:44 16:20 19:13 20:30 04 Eylül 2018 Salı 04:42 06:05 12:44 16:20 19:11 20:29 05 Eylül 2018 Çarşamba 04:43 06:05 12:44 16:19 19:10 20:27 06 Eylül 2018 Perşembe 04:44 06:06 12:43 16:18 19:08 20:25

CUMA NAMAZININ SAATİ

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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