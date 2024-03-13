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        Haberler Gündem Adana'da 104 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Adana'da 104 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da 104 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 18:31 Güncelleme: 13.03.2024 - 18:31
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        104 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla firari hükümlünün Karaisalı ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

        Firari, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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