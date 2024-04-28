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        Haberler Gündem Güvenlik Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:31
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        Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sucuzade Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        3 TUTUKLAMA

        Adreste 15 bin 802 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler F.A, E.İ. ve E.M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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