Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 28.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:31
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sucuzade Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
3 TUTUKLAMA
Adreste 15 bin 802 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler F.A, E.İ. ve E.M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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