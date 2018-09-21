Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi, Karapınar mevkisinde meydana gelen olayda evinin çardağında uyuyan Enes Özbulut (15), motosikletli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Kozan Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Özbulut’un hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili açıklama yapan Enes’in amcası Ali Özbulut, 3 yıllık husumetin muhtarlık yüzünden olduğunu belirterek, “Durmadan kardeşimin evine, arabasına silahla saldırıyorlar. Bu sefer de küçük oğlunu vurdular. Enes’in ayağı yaralı. Çocuğun bacağındaki sinirler, damarlar hep kesilmiş” diye konuştu.

Enes’in durumunun kritik olduğunu ve hiçbir şey yiyemediğini belirten halası Fatma Özbulut, saldırıyı yapanların aynı köyden akrabalarını olduğunu söyledi. Fatma Özbulut, muhtarlık seçimlerinde yaşanan bir anlaşmazlıktan dolayı husumetin olduğunu belirterek, öldürmek için saldırdıklarını, Enes’e de saldırıdan sonra kan nakledildiğini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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