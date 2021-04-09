Adana'da 2 kardeşin yerde sürüklenerek yaralanmasına neden olan kapkaç zanlısı tutuklandı

AA

Merkez Seyhan ilçesinde 7 Nisan'da cep telefonunu satmak için bir e-ticaret sitesinde ilan veren Ali İrge ile buluşup ürünü inceleme bahanesiyle aldıktan sonra aracıyla kaçmak isterken kendisine engel olmaya çalışan satıcı ve ablası Tuğba Akdağ'ın yerde sürüklenerek yaralanmasına neden olan Ahmet Can Ç'nin (26) yakalanma sürecine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için aynı e-ticaret sitesi üzerinden birden çok hesap açarak cep telefonu satışı için ilan verdiği öğrenildi.

Zanlının, bir gün sonra bu ilanlardan biri için satıcı zannettiği polislerle iletişime geçtiği ve pazarlık yapmadan telefonu satın almak için anlaştığı belirtildi.

Şüphelinin, buluşmak için merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'ne geldiği sırada bölgede önlem alan ekiplerce yakalandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Can Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay kameraya yansımıştı

Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Ali İrge, 7 Nisan'da cep telefonunu satmak için bir e-ticaret sitesine ilan vermiş ve telefonuna talip olan ismini bilmediği kişiyle 1900 liraya anlaşmıştı.

Daha sonra İrge, telefonu almak için anlaştığı kişiyle evinin yakınında buluşmuş ve bu kişi bir anda telefonu alıp plakası bulunmayan hafif ticari aracıyla kaçmaya çalışmıştı.

Zanlıya engel olmaya çalışan Ali İrge ile yanındaki ablası Tuğba Akdağ yerde sürüklenerek yaralanmıştı. Olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.