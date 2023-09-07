Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü
Adana Kozan'da bir otomobilin, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde önünde giden otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Serdar Çelik (22), hayatını kaybetti.
ÖNÜNDE GİDEN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI
Kaza, saat 01.30 sıralarında Kozan-Adana Karayolu Mansurlu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serdar Çelik yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE ÖLDÜSerdar Çelik (22)
DHA'nın haberine göre; araçta sıkışan ve itfaiye ekibi tarafından çıkarılan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.