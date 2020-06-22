Adana'da 2 polisin şehit edilmesine ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı dava

AA

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar Vedat Bayram ve Serhat Güzel, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık B.K. ise duruşmaya gelmedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Vedat Bayram, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "PKK/KCK terör örgütü üyesi değilim. Benim polislere saldırı olayıyla bir bağlantım yoktur." iddiasında bulundu.

Diğer sanık Serhat Güzel de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana'da 28 Eylül 2016'da Şehit Mehmet Ali Arslan Polis Merkezi'nde görevli polis memurları Süleyman Çakır (39),Bircan İlhanlı (48) ve İsa Doğan (53),Özel Güney Hastanesi otoparkından ana yola çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramış, Çakır ve İlhanlı şehit olmuş, Doğan ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bayram ve Güzel'i "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek, öldürmeye teşebbüs etmek, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütünün propagandasını yapmak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etmiş, sanık B.K'ye ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan" 3 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan başka bir davada da yargılanan Y.B'nin dosyası ise birleştirilmek üzere İstanbul'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza dairesi, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarındaki kişilerin sanıklar olup olmadığının tespiti için dava dosyasını yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

. B. Topaloğlu