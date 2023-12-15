Adana'da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu! 15 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
15 Aralık günü Adana'nın Kozan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan küçük depremle beraber diğer illerin de deprem listesi araştırılmaya başlandı. İşte, 15 Aralık Cuma 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen tüm depremleri içeren güncel bilgiler paylaşıyor. AFAD'a göre; Adana Kozan'da 15 Aralık Cuma günü 01.48'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 15 Aralık 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
ADANA'DA DEPREM!
AFAD'ın son depremler listesine göre; 15 Aralık Cuma günü saat 01.48'de Adana Kozan'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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