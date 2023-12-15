Adana'da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu! 15 Aralık Cuma (bugün) Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu?

Adana'da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu! 15 Aralık Cuma (bugün) Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu?

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen tüm depremleri içeren güncel bilgiler paylaşıyor. AFAD'a göre; Adana Kozan'da 15 Aralık Cuma günü 01.48'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 15 Aralık 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...