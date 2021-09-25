Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların firari zanlısı yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir restorana farklı tarihlerde düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı, kalaşnikofun da kullanıldığı 4 ayrı silahlı saldırının firari şüphelisi K.Y'nin izine ulaştı.

Ekipler, K.Y'nin kullandığı otomobili takibe alarak, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karaisalı kavşağında durdurdu.

Zanlı K.Y'yi gözaltına alan ekipler, ikametinde yaptıkları aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan K.B. ve N.K'nin tutuklandığı, M.A'nın ise adli kontrol şatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.