Adana'da 38 ton bozuk et ele geçirildi

AA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve polis, birlikte merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi’nde bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda, piyasa sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan bozulmuş et ele geçirildi.

Yakalanan etlerden, tek tırnaklı hayvanlara ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapmak üzere numune alındı.

Etler, zabıta ekiplerince imha edilmek üzere götürüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından depo sahibine, 5596 sayılı Kanun gereği, tarafından izlenebilirliğin sağlanamamasından dolayı 5 bin 570 lira, onaysız hayvansal ürünü depoda bulundurmaktan ise 13 bin 500 lira para cezası uygulandı.