DHA

Adana'da, oturdukları apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Miray Şengül, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 6'ncı katındaki dairede oturan Ata ve Emine Şengül çiftinin kızları Miray, iddiaya göre oyun oynadığı sırada pencereden düştü. Ağır yaralanan Miray, aile fertleri tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Miray'ın cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.