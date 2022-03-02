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Adana'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürüyor

Adana'da 9 FETÖ zanlısı yakalandı
Adana'da 9 FETÖ zanlısı yakalandı
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AA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılan, örgütün toplantılarını organize eden, mahrem yapılanmada yer aldıkları belirlenen ve ardışık arama kayıtları bulunanların zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Aralarında meslekten ihraç doktor, polis, öğretmen ve sağlık memurunun da bulunduğu 10 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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