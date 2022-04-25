9. kattan aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki E.S.K, merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 9. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki aracın üzerine düştü.

Ağır yaralanan E.S.K, yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. AA'nın haberine göre; çocuğun anne ve babasının ayrı olduğu, anneannesi ve dedesiyle kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.