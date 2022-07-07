Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Adana'da akıma kapılan beton işçisi hayatını kaybetti

Adana'da bir işçi, kullandığı matkapta meydana gelen kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Adana'da akıma kapılan beton işçisi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
0:00 / 0:00
DHA

Adana'da hazır beton santralinde çalışan Ali Demir (22), çalıştığı sırada matkaptaki kaçak nedeniyle akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Hazır beton santralinde çalışan Ali Demir, matkap ile çalışmaya başladı. İddiaya göre, matkaptaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Demir yığılırken, durumu fark eden arkadaşları ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyarbakır'da anne ve küçük kızı kaçırıldı! Dehşet anları kamerada
GÜNDEM Anne ve 3 yaşındaki kızı kaçırıldı!
Isparta'da yaşlı çift, motosikletin çarpması sonucu öldü
GÜNDEM Motosikletin çarptığı yaşlı çift öldü
Rize'de genç kız, girdiği denizde boğuldu
GÜNDEM Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Fatih'te evlat dehşeti! Yaşlı annesini bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM Evlat dehşeti! Yaşlı annesini bıçaklayarak öldürdü
Diyanet ile Kurban Bayramı namazı saati belli oldu! Bayram namazı saat kaçta 2022? İstanbul, İzmir, Ankara İl il bayram namazı saatleri
GÜNDEM Bayram namazı saatleri!
Kurban Bayramı anlam ve önemi nedir? Kurban Bayramı'nın faziletleri nelerdir?
GÜNDEM Kurban Bayramı anlam ve önemi
MEB ile 2022 AÖL sınav tarihleri belli oldu! 3. dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl olacak online mı, yüz yüze mi?
GÜNDEM MEB ile AÖL sınav tarihleri açıklandı!
Kurban keserken okunacak dualar: Kurban keserken hangi dualar okunur, kurban duası anlamı, fazileti nedir? Kurban kesimine nasıl niyet edilir?
GÜNDEM Kurban keserken okunacak dualar!
Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir? 2022 Kurban Bayramı'nda okunacak dualar ve sureler nelerdir? Arefe günü nasıl ibadet edilir? Arefe günü ibadetleri duaları ve kılınacak namaz
GÜNDEM Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir?
8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü tatil mi, Kurban Bayramı Arefesi 8 Temmuz Cuma günü resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma eczaneler, noterler, bankalar, hastaneler, PTT postaneler açık mı olacak?
GÜNDEM 8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.