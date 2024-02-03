Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adana'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

        Adana'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

        Adana'da husumetli iki akraba aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 05:46 Güncelleme: 03.02.2024 - 05:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akraba ailelerin silahlı kavgası: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da husumetli akrabalar arasındaki silahlı kavgada yaralanan biri kadın 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, akraba olan husumetli iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

        POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ AÇILDI

        Bu sırada pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu A.Ö.(75), M.Ö.(29), M.D.(26) ve A.Ö.(19) ile isimleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir ve Seyhan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ YAKALANDI

        AA'nın haberine göre; olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen A.Ö'yü gözaltına aldı. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada bazı evlerin ve araçların camlarına kurşun isabet ettiğini tespit etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #adana
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye ek zam Resmi Gazete'de
        Emekliye ek zam Resmi Gazete'de
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Suriye'de İran güçlerine saldırı
        Suriye'de İran güçlerine saldırı
        Bayraktar TB3 SİHA yeni testi de başarıyla geçti!
        Bayraktar TB3 SİHA yeni testi de başarıyla geçti!
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        'Apollo' hayatını kaybetti
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası