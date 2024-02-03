Adana'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Adana'da husumetli akrabalar arasındaki silahlı kavgada yaralanan biri kadın 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, akraba olan husumetli iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEK VE TABANCAYLA ATEŞ AÇILDI Bu sırada pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu A.Ö.(75), M.Ö.(29), M.D.(26) ve A.Ö.(19) ile isimleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir ve Seyhan Devlet hastanelerine kaldırıldı.