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Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da inanılmaz bir ihmal yaşandı. Arabada unutulan Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafj tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı...

Adana'da araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İnanılmaz ihmal! Otomobilde unutuldu
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AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir aracın içerisinde çocuk olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı açtığında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede çocuğun Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı olduğu öğrenildi.

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir


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