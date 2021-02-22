Adana'da aralarında şehit kabirlerinin bulunduğu tahrip edilen 79 mezar onarılıyor

AA

Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'ndaki tahrip edilen 79 mezarın onarımına, Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başladı.

Bazı mezarların tahrip edildiğini öğrenen vatandaşlar da şehitliği ziyaret etti.

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Mahmut Yüksel, olayı duyduklarında çok üzüldüklerini dile getirdi.

Çocuğuna 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir'in adını verdiğini belirten Yüksel, "Hainler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar, bir Ömer Halisdemir gider, bin Ömer Halisdemir gelir. Çocuğumun adı da Ömer Halis, bayrağımız her zaman dalgalanacaktır. Devletimiz en kısa sürede bu hainleri yakalayıp yargının önüne çıkaracaktır, güvenimiz tam." şeklinde konuştu.