Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir cezaevi firarisinin yanı sıra, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu satışı gibi suçlardan hüküm giyenlerle haklarında yakalama kararı verilen kişilerin bulunması için çalışma başlattı.Polis ekipleri, 51 hükümlünün yakalanması için kent merkezinde ve ilçelerdeki adreslere şafak vakti baskın düzenlendi.Operasyonda yakalanan hükümlüler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine götürüldü.