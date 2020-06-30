Adana'da arkadaşlarının neşterle yaraladığı genç tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı'nda Mehmet B.K. (17) ile 3 arkadaşı henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu arkadaşları Mehmet B.K'yi neşterle kolundan ve omzundan yaralayarak kaçtı.Yaralı halde evine giden gencin annesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet B.K, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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