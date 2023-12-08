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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı

        Adana'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı

        Adana'da asker uğurlama konvoyundaki otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 01:21 Güncelleme: 08.12.2023 - 01:22
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        Asker uğurlama konvoyunda kaza: 4 yaralı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda konvoy halinde ilerleyen sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil, otobüsle çarpıştı.

        4 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        HER İKİ ARAÇ DA ASKER KONVOYUNDAYDI

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Her iki araçlardakilerin asker uğurlama için terminale gittikleri öğrenildi.

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