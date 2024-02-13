Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Giriş: 13.02.2024 - 19:57 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:57
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.