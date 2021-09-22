Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

AA

Karataş Balıkçı Barınağı'ndaki tekneleriyle güneş doğmadan Akdeniz'e açılan balıkçılar, Mersin ve Antalya açıklarında saatler süren av sonrası limana geldi.

Tuttukları ve teknelerindeki buzla dolu odalarda sakladıkları balık, karides ve kalamarları limana getiren balıkçılar, burada bekleyen toplantılara satış yaparak emeklerinin karşılığını alıyor.

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, AA muhabirine, 15 Eylül'de av yasanını bitmesiyle balıkçıların denize açılmaya başladığını söyledi.

Balıkçıların güneş doğmadan denize açıldığını ve nasiplerini aradıklarını dile getiren Safsoylu, "Sezon başlayalı 1 hafta oldu. Henüz istediğimiz balık bolluğunu göremedik. Geçen sene çok güzel bir sezon geçirmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde o bolluğu yakalarız." dedi.

Balıkçı teknesi kaptanı Metin Ece de uzun bir aranın ardından denize açılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sezona biraz kötü başladıklarını aktaran Ece, "Bu sezon balık istediğimiz bollukta değil. Geçen yıl gecede 100 kasa balık çıkardı, bu sene 3 günde 50 kasa balığı zor yakaladık. İnşallah, önümüzdeki günlerde balıkta artış yaşanır ve istediğimiz gibi bir sezon geçiririz." diye konuştu.