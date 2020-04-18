Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Caddesi üzerinde bir bankanın alarmının çaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları aramalarda binanın yan tarafında bulunan camlı bölümün kaldırım taşıyla kırıldığını ve bankanın içerisinde şüphelinin bulunduğunu gördü.

Polis ekipleri bankanın etrafını uzun namlulu silahlarla çevirerek şüphelinin kaçmasını önledi.

Gözaltına alınarak polis aracına bindirilen Mehmet A. polis merkezine götürüldü.