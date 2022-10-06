Kundaklanan barakada 90 güvercin yanarak öldü 0:00 / 0:00

DHA

Adana'nın Kozan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kundakladığı barakadaki 90 güvercin yanarak öldü. Yangın sırasında barakada uyuyan Halis Gedik ise alevleri fark edip, kendisini dışarıya atarak yanmaktan son arda kurtuldu. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi Estergon Sokak'ta meydana geldi. Halis Gedik, gece uyumak için arkadaşı Mustafa Özev'a ait, içinde 90 güvercinin bulunduğu barakaya gitti. Barakada uyuyan Gedik, barakayı saran dumanla uyanıp, yangını fark edince kendini dışarı attı.

90 GÜVERCİN YANARAK ÖLDÜ Fotoğraf: AA Alevlerin arasından yara almadan kedisini kurtaran Gedik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince yapılan incelemede barakanın kundaklandığı, içindeki 90 güvercinin de yanarak öldüğü belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.