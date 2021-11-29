Bekçilere 'boyacıyım' dedi, hırsız çıktı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, elinde demir merdiven ve sırtında poşetle yürüyen şüpheliyi durdurdu.

Bekçilere boyacı olduğunu ve boya yapmak için bir müşterisine gittiğini belirten şüpheli S.İ'nin kimlik sorgusunu yapan ekipler, söz konusu kişinin 15 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğunu tespit etti.

AA'nın haberine göre; poşetteki okul çantalarını ve bazı gıdaları da inceleyen bekçiler, söz konusu malzemelerin çalıntı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan S.İ, Bağlar Polis Merkezi Amiriği'ne götürüldü.