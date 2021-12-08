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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Adana'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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DHA

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 6 yerinden bıçaklanan Mustafa D. ağır, Muzaffer S. ise bacağından yaralandı. Mustafa D., yanındakiler tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Muzaffer S. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mustafa D., Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Mustafa D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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