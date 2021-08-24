Adana'da binanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir binanın 10'uncu katında, O.B'ye ait dairede kimsenin bulunmadığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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