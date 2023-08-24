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        Haberler Gündem Adana'da bir ev ve araçtan cephanelik çıktı!

        Adana'da bir evde çok sayıda silah ele geçirildi

        Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda cephanelik bulundu. Olayda bir ev ve araçta yapılan aramada 2 kalaşnikof tüfeği, 3 tabanca ve 1 de pompalı tüfek ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 09:54 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:54
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        Adana'da bir ev ve araçtan cephanelik çıktı!
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir ev ve park halindeki otomobilde ruhsatsız 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, pompalı tüfek, 3 çelik yelek, kar maskesi ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı.

        Bunun üzerine ikamete baskın yapan ekipler, ruhsatsız 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait 55 mermi, 16 kartuş ve 3 şarjör ele geçirdi.

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        Öte yandan, ikamet önünde park halinde bulunan bir otomobilde yapılan aramada, 3 çelik yelek ve bir kar maskesi bulundu.

        Ekipler, ikametteki şüpheliler Erkan Y. (19), Bayram B. (19), Aslan G. (20), Murat G. (22), Ömer Ü. (24) ve Mehmet B'yi (26) gözaltına aldı.

        Emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan 6 zanlı, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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