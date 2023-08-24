Adana'da bir ev ve araçtan cephanelik çıktı!

Adana'da bir evde çok sayıda silah ele geçirildi Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda cephanelik bulundu. Olayda bir ev ve araçta yapılan aramada 2 kalaşnikof tüfeği, 3 tabanca ve 1 de pompalı tüfek ele geçirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 24.08.2023 - 09:54 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:54 facebook

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