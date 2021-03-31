Adana'da eve kalaşnikoflu saldırı: 2 gözaltı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eve uzun namlulu kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla ateş açan iki şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için sokak sokak arama yaptı. Narlıca Mahallesi'nin ara sokaklarında şüphelilere rastlayan polis, 'dur' ihtarında bulundu. Yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler, ellerindeki silahları ve çok sayıda tabanca mermisini park halindeki bir otomobilin altına atıp, izlerini kaybettirmek istedi.

İKİ ŞÜPHELİ POLİSTEN KAÇAMADI

Seyhan Devriye Grup Amirliği'ne bağlı polislerce yakalanan iki şüpheli, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen isimleri öğrenilemeyen şüpheliler, uzun namlulu silahın kendilerine ait olmadığını öne sürdü. DHA'nın haberine göre; şüphelilerden biri ise kendisinin sadece havaya ateş ettiğini, kalaşnikof piyade tüfeğinden haberinin olmadığını söyledi.

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından silahlar ve mermiler, balistik inceme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.