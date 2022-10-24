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Adana'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu

Adana'da bir evin bahçesinde patlamamış el bombası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis incelemek üzere el bombasını götürdü.

Adana'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu
Evin bahçesinde el bombası bulundu
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İHA

Adana’da bir evin bahçesinde patlamamış el bombası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ev sahibi, bahçesinde el bombasını fark edince polise haber verdi. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı ilk incelemede el bombasının patlamamış olduğunu belirledi. Polis incelemek üzere el bombasını götürdü.

El bombasının evin bahçesine hangi amaçla kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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