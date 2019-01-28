Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü kadına ait cansız bedeni bulundu.

Mustafalar Mahallesi'ndeki bir at çiftçiliğinde çalışanlar yakınlardaki ormanlık alanda bir bölümün kazılmış olduğunu fark edince bölgeyi kontrol etti.

Bölgede, bir kısmı açıkta kalmış halde gömülü bir cansız beden gören çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri toprak altından çıkartılan cansız bedenin el ve ayaklarının bağlı olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede cansız bedenin Suriye uyruklu İ.E.K'ye (25) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak ağabey H.E.K'yi aradığı öğrenildi.