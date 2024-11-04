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        Haberler Gündem Güncel Adana'da bir kişi 13 aracın dikiz aynasını paramparça yaptı | Son dakika haberleri

        Adana'da bir kişi 13 aracın dikiz aynasını paramparça yaptı

        Adana'da kimliği belirsiz bir kişi park halindeki 13 aracın dikiz aynasını tekmeleyerek kırdı. Aynası kırılan araç sahiplerinin ihbarda bulunması üzerine güvenlik kameralarından eşkali tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anları kameralara anbean yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:53 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:53
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        13 aracın dikiz aynasını parçaladı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dün gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, sokakta park halinde bulunan 13 aracın dikiz aynasını kırdı. Aynası kırılan araç sahipleri, durumu polise bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre, polis ekipleri, araştırmalar sonucu olay anını çeken güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Ekipler, görüntüler sayesinde eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        TEKMELEYEREK KIRDI

        Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin yolun kenarında park halinde bulunan araçların aynasına tekme atarak yoluna devam ettiği, ayrıca bununla da yetinmediği ve kapalı olan aynaları da eliyle açtığı sonrasında ise tekmeleyerek kırdığı görüldü.

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        #adana
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