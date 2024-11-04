Adana'da bir kişi 13 aracın dikiz aynasını paramparça yaptı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dün gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, sokakta park halinde bulunan 13 aracın dikiz aynasını kırdı. Aynası kırılan araç sahipleri, durumu polise bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, polis ekipleri, araştırmalar sonucu olay anını çeken güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Ekipler, görüntüler sayesinde eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

TEKMELEYEREK KIRDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin yolun kenarında park halinde bulunan araçların aynasına tekme atarak yoluna devam ettiği, ayrıca bununla da yetinmediği ve kapalı olan aynaları da eliyle açtığı sonrasında ise tekmeleyerek kırdığı görüldü.