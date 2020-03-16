Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Adana'da 7 Mart'ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtlarda, hayatını kaybeden Ali A. (39) ve iş yerine birlikte geldiği Abdullah A'nın (40),iş yeri sahibi T.Y. (32) ve kardeşi T.Y. (31) ile tartışıp kavga ettikleri görülüyor.

Görüntülerde Ali A. ve Abdullah A'ya bıçak ve sopayla saldıran kardeşlerin, kavgayı sonlandırmaya çalışanlara tepki göstermesi yer alıyor.

Kayıtların devamında kavgada yaralanan Ali A. ve Abdullah A'nın iş yerinden uzaklaştığı görülüyor.

- Olay

Süleyman Vahit Caddesi'ndeki kasapta 7 Mart'ta iş yeri sahibi T.Y. ve kardeşi T.Y. ile Ali A. ve Abdullah A. arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmıştı. Alacak meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada yaralanan Ali A. ve Abdullah A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Ali A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan iki kardeş tutuklanmıştı.