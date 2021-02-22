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Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki bir evde 17 Şubat'ta çıkan kavgada Muzaffer O'nun (26) tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar arasındaki Taner Ç'nin ifadesinde, "gözaltındaki Ahmet A. ile aralarında husumet bulunduğunu, olaydan önce telefonda tartıştıklarını ve arkadaşının evinde bulunduğu sırada Ahmet A'nın yanında üç kişiyle gelerek kendisini darbettiğini, başına tabancayla vurdukları sırada silahın ateş aldığını ve Ahmet A'nın arkadaşı Muzaffer O'nun vurulduğunu" öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet A. ve Taner Ç'nin de olduğu 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Ahmet A. ve Taner Ç. tutuklandı, diğer şüpheliler 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Demetevler Mahallesi'ndeki müstakil bir evde 17 Şubat'ta kavga çıkmış, bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis, olayın zanlılarını yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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