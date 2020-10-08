Adana'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Eylül'de merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde Metehan K'nin tabancayla öldürüldüğü kavgada, pompalı tüfekle yaralanan şüpheli Yusuf A'yı da hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, dini nikahlı eşinin ağabeyleri Metehan K. ve Oğuzhan K'nin evinin önünde pompalı tüfekle ateş ettiğini, kendisinin de dama çıkarak tabancayla onlara karşılık verdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Pompalı tüfeği kullandığı iddiasıyla olay günü gözaltına alınan Oğuzhan K. ile Metehan K'yi öldürdüğü ileri sürülen Yusuf A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde, 29 Eylül'de çıkan kavgada Yusuf A, eşinin ağabeyi Metehan K'yi tabancayla öldürmüş, Oğuzhan K. de Yusuf A'yı pompalı tüfekle yaralamıştı. Kavgayla ilgili Oğuzhan K. gözaltına alınmış, yaralı Yusuf A. da hastaneye kaldırılmıştı.